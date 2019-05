Preben Laugesen glæder sig til at få sat punktum for diskussionen om Bomidtvest-byggeriet, som har skabt surhed folk imellem.

Videbæk: Preben Laugesen, der er talsmand for lodsejerne, der sælger jord til Bomidtvest-byggeriet, har ingen kommentarer til det forlig med husejer John Lundager Sørensen, som han har forhandlet hjem. Til gengæld glæder han sig til, at sagen kommer til afstemning i byrådet den 21. maj.

- Det er rart, at det bliver afklaret. Det har taget lang tid. Jeg tror, alle i byen ønsker et punktum for, om der skal bygges eller ej. Det er træls, alt det, sagen har ført med sig. Det har ikke været gavnligt. Der er nogen, der er blevet sure på andre. Der har været dårlig stemning. Ingen vil jo udtale sig om sagen på grund af tonen i debatten på Facebook og i medierne. Jeg tror dog ikke, jeg har mistet venner, og jeg tager det heller ikke personligt, siger Preben Laugesen, der er tidligere formand for Videbæk Erhvervsråd, og nu driver virksomheden Promal A/S i Holstebro.

- Jeg har følt, at fordi ingen andre ville bakke projektet op, måtte jeg gøre det for byens skyld. Det er et godt projekt for byen, og derfor vil det glæde mig, hvis det bliver stemt igennem med et komfortabelt flertal. Det kan være, det bliver tæt, men jeg håber, politikerne kommer så langt op i helikopteren, så de kan se perspektivet på den lange bane for byens udvikling.