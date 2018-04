Lockout: Kommunen sparer 1,5 millioner om dagen

Hvis der bliver storkonflikt har Ringkøbing-Skjern Kommune udsigt til at spare omkring halvanden million kroner på lønninger om dagen til 2000 medarbejdere. Borgmesteren ved godt, hvor pengene skal bruges.

Ringkøbing-Skjern: Mens borgmester Hans Østergaard (V) krydser fingre for, at det lykkes at indgå en overenskomstaftale med de offentligt ansatte, så har han allerede gjort sig tanker om, hvad der skal ske med de penge, kommunen sparer ved en eventuel lockout.

Et forsigtigt skøn gør på, at Ringkøbing-Skjern Kommune vil spare 1,5 millioner kroner om dagen på lønninger til de 2000 medarbejdere, som vil blive lockoutet fra den 28. april - og millionerne skal ikke bare ende i kommunekassen.

- Pengene skal blive på de driftsområder, hvor de er sparet. Hvis der bliver konflikt, så vil der helt sikkert være en hel masse ting, der skal samles op på bagefter. Så der vil blive brug for pengene, siger Hans Østergaard.

I forbindelse med lærerlockouten for fem år siden skulle folkeskoleeleverne blandt andet modtage erstatningsundervisning. Det vil også blive tilfældet, hvis der bliver konflikt igen.

Ringkøbing-Skjern Kommune har tidligere oplyst, at omkring 400 kommunalt ansatte er udtaget til strejke - varslet blev af forligsmanden udskudt til den 22. april lige før påske - gælder blandt andre sosu-personalet og socialpædagoger i Ringkøbing-Skjern.

Ved en lockout den 28. april vil store dele af Ringkøbing-Skjern Kommune blive lammet, når 2000 medarbejdere skal blive hjemme fra arbejde.

Det vil blandt andet betyde, at dagplejen, daginstitutioner, skoler vil være nødt til at lukke ned, mens et nødberedskab skal tage sig af de ældre i hjemmeplejen.

Men der forhandles altså stadig i Forligsinstitutionen. Borgmester Hans Østergaard håber meget på, at parterne bliver enige om løn- og arbejdsvilkår, så en storkonflikt bliver undgået.