Livsglæde er vigtigt at få med i skoletasken

Hver fredag besøger 2.B fra Kirkeskolen i Skjern naboerne på Plejehjemmet Enghaven. Det begyndte som et eksperiment, men hvem der er mest glad for det, er meget svært at afgøre. Glæden lyser nemlig ud af børn og ældre.

SKJERN: - Så lærer man nogle nye at kende, og at man ikke skal være genert, når man taler med gamle mennesker. Man skal heller ikke være bange for at sige goddag, for de har nogle varme, bløde hænder. Silje Kamp Plauborg fra 2.B. på Kirkeskolen kunne faktisk godt tænke sig at arbejde på et plejehjem, når hun engang skal vælge uddannelse. Sammen med sine klassekammerater, er hun hver fredag på besøg på Enghaven i Skjern, hvor hun spiller brætspil med beboerne og læser op for dem. En hyggelig stund, som også beboerne glæder sig til. - Jeg har et klaver inde hos mig, og det bedste de ved, er at trykke på tangenterne. Vi glæder os altid til at de kommer, og en dag bad jeg dem om at synge en sang. De stod lige så pænt på række, og sang Jeg ved en lærkerede, fortæller 83-årige Nanna Møller.