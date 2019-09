Livsfarlige vindmøller: KVA Vind politianmeldt efter massivt antal havarier

Sikkerhedsstyrelsen er skredet til politianmeldelse af KVA Vind i Astrup, efter at den lokale vindmølleproducent ikke har rettet sig ind efter påbud og flere indskærpelser. Kunderne skulle selv betale for at få sikret møllen, og det er i modstrid med påbuddet, som blev givet i maj.

ASTRUP: Vindmølleproducenten KVA Vind i Astrup er blevet politianmeldt i den havarisag, der har kørt gennem flere måneder. Det oplyser Sikkerhedsstyrelsen til Dagbladet.

Årsagen til politianmeldelsen er, at KVA Vind ikke har overholdt det påbud, som Sikkerhedsstyrelsen gav den 16. maj efter at 33 møller var havareret - heraf var flere væltet.

En del af påbuddet var, at KVA Vind uden beregning skulle eftermontere en rystesensor på møllerne. 21. august skrev KVA Vind ud til flere mølleejere, at denne rystesensor kunne tilkøbes for 1800 kroner plus moms, til trods for, at det af påbuddet tre måneder tidligere klart fremgik, at den skulle leveres og monteres uden beregning.

Mølleejerne henvendte sig til Sikkerhedsstyrelsen, der den 29. august indskærpede over for KVA Vind at betaling for eftermontering af rystesensoren var en overtrædelse af påbuddet.

Den 4. september sendte Sikkerhedsstyrelsen et brev ud til mølleejerne for at begrænse eventuel forvirring og for at understrege, at mølleejerne ikke skal betale for sensoren. Af brevet fremgår det, at Sikkerhedsstyrelsen har kendskab til flere mølleejere, som i strid med påbuddet er blevet opkrævet for rystesensoren.

- Da virksomheden ikke har rettet ind efter flere henvendelser og indskærpelser, har vi nu politianmeldt virksomheden for at overtræde påbuddet, skriver pressekonsulent Ninna Andreasen, Sikkerhedsstyrelsen.

Er der flere mølleejere, som uretmæssigt er blevet opkrævet for rystesensoren, vil Sikkerhedsstyrelsen gerne høre fra dem, da det er en overtrædelse af påbuddet.