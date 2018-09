Skjern: Hvad sker der, når man går fra at være relativt ukendt marskandiser til pludselig at være kendt på tv?Det kan man høre om på Skjern Bibliotek torsdag 4. oktober kl. 19.I 1993 startede Mads og Jens (Mads Ejlersen & Jens Guldsmed-Thomsen) med at tage på kræmmermarked i Mads' hjemby, Sindal.Da parret i 2001 flyttede fra København til landsbyen Tversted i det allernordligste Jylland, var det oplagt også at prøve lykken på markedet i den nye hjemby. Og da der var god plads på gården, Lykkegaard, som de to havde købt, åbnede de senere på året et fast loppemarked i en staldbygning. Hurtigt greb det om sig og blev til en egentlig butik.I vinteren 2011 fik Mads og Jens en henvendelse fra DR, der var i gang med at optage en serie med titlen "Vores Liv - Skattejægerne", hvor man fulgte en håndfuld antikvitetshandlere på jagt efter gemte skatte. Resten er historie.Torsdag 4. oktober kommer Mads og Jens til Skjern Bibliotek og fortæller om deres passion for gamle ting og om rejsen fra ukendt til kendt. Billetter kan købes på riskbib.dk.