Litauere nægtede sig skyldige i værktøjstyveri

SKJERN: De to litauere, der i nat blev anholdt ved Vester Husby af politiets mobile tyverigruppe, er blevet varetægtsfængslet i fire uger. De to mænd på 21 og 23 år er mistænkt for at stå bag tyverier af værktøj fra varebiler i det midt- og vestjyske.

- De nægter alt og ville ikke udtale sig i retten, fortæller politikommissær Poul Fink, der er leder af den mobile tyverigruppen.

Gruppen fik et tip fra en turist, der havde set værktøj gemt under en presenning i skoven ved Vester Husby. Natten til torsdag overvågede de stedet, og da de to litauere kom for at gemme mere værktøj, slog politiet til.

- Det ser ud til, at der er værktøj fra et par varebiler. Der er omkring 24-25 stykker elværktøj, blandt andet af mærket Makita og Milwaukee, fortæller Poul Fink.

Efterforskerne tog fotos af de to mænd, da de gemte værktøj under presenningen, ligesom de i deres bil har fundet mere værktøj og emballage, der svarer til det, som blev fundet i skoven. Beviserne rakte derfor til en varetægtsfængsling, så der bliver tid til at efterforske de to mænds hidtidige færden.

- Vi har sikret deres bil og deres mobiltelefoner, som vi skal have undersøgt, siger politikommissæren.