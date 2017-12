Litauer udvist for tyveri i Hoven

HOVEN: En 24-årig mand fra Litauen, der kom til Danmark for at fælde juletræer, har fået 30 dages fængsel for tyveri og er blevet udvist af Danmark.

Manden blev anholdt i november efter at han havde begået indbrud i et fritidshus på Gl. Borrisvej i Hoven. En nabo til fritidshuset opdagede at manden bor flere poser fra huset til sin egen bolig i nærheden. Politiet fandt efterfølgende nogle af kosterne hos den 24-årige.

I samme periode skete der andre indbrud i området, som manden også blev afhørt om. Han nægtede sig dog skyldig. Han var derfor kun tiltalt for tyveriet på Gl. Borrisvej, da han torsdag fik sin dom ved retten i Herning.

Manden har indrejseforbud i Danmark de kommende seks år.