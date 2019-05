Poul Agergaard, Lions Skjern/Tarm, Jan Hykkelbjerg, Lions Ringkøbing, og Jan Therkildsen, Lions Videbæk afleverer her gamle briller. Det kan du også gøre i forbindelse med at du afgiver din stemme på valgdagen den 5. juni. Privatfoto

Ved folketingsvalget den 5. juni, kan du samtidig donere dine brugte briller til Afrika. Lions samler ind.

Ringkøbing-Skjern: Når du går til valgurnen ved folketingsvalget den 5. juni, kan du samtidig donere dine brugte briller til Afrika. De 3 Lions klubber i Ringkøbing Skjern kommune har nemlig opstillet indsamlingsbokse ved de fleste af valgstederne. Lions brilleindsamlinger plejer at være populære, fx indsamlede Lions klubberne ved EU-valget i 2014 landet over mere end 16.000 par briller - og da vi ved, at valgdeltagelsen er noget højere ved et folketingsvalg, håber vi på at kunne sætte en lille rekord, udtaler præsident Jan Hykkelbjerg, Lions Ringkøbing!

Brillens rejse til nyt liv Brillerne sendes til opmåling hos en produktionsskole på Falster. Skolens elever sorterer briller, renser og måler dem op. De markeres med styrke og pakkes i kasser med 50 briller af samme styrke. Er brillerne kassable, tages glas ud, ligesom stel sorteres i metaller og plastik, hvorefter det hele sendes til genbrug. Når de defekte briller er sorteret fra, ender man op med ca. 30.000 par briller årligt, der får et nyt liv ude i verden. På modtagerstedet sørger professionelle øjenlæger eller trænede frivillige Lions/Leos medlemmer for at screene de synshæmmede, så brillerne kommer til de rette brugere.

Syn er et Lions kerneområde Kampen mod blindhed har altid været et kerneområde i Lions fx var Lions med i udviklingen af den hvide blindestok, uddannelse af førerhunde, etablering af øjenbanker og -hospitaler i 3. verden lande, foretaget mæslingevaccinationer (mod blindhed) - og der er bruge for det: Hvert minut fødes der et nyt synshæmmet barn et eller andet sted i verden, slutter Jan Hykkelbjerg, Lions Ringkøbing. /EXP