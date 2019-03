SKJERN: Selvom Henrik Lind er fortid som storaktionær i Skjern Bank, så er han stadig inddirekte med. På Skjern Banks generalforsamling blev seks medarbejdere fra Lind Invest valgt til repræsentantskabet. De har alle selv købt aktier i Skjern Bank, og er demokratisk valgte på generalforsamlingen. Text PreviewMorten Henrik Pedersen, Christian Hede, Kasper Harreskov, Jakob Møller, Jonas Højhus Jeppesen og Nicolai Berg har valgt at blive i repræsentantskabet. Det står klart efter at repræsentantskabet konstituerede sig på et møde i Skjern Bank torsdag aften.

Her blev Hans Ladekjær Jeppesen, der også er bestyrelsesformand, genvalgt som formand for repræsentantskabet, og Ole Strandbygaard blev genvalgt som næstformand.

Generalforsamlingen gav også valg til den tidligere ejendomsmatador fra Fyn, Heine Delbing, der ejer 3,9 procent af aktierne i Skjern Bank, og han er således også nyt medlem af repræsentantskabet. Lige nu står han i spidsen for et aktionæroprør i Totalbanken på Fyn, hvor han kræver hele repræsentantskabet udskiftet. Berlingske skriver, at Finanstilsynet vil fratage ham retten til at stemme ved generalforsamlingen.

Selve bestyrelsen konstituerer sig på mandag. Det er repræsentantskabet, der vælger fem bestyrelsesmedlemmer på vegne af aktionærerne. Der skulle vælges to, da Jens Okholm og Finn Erik Kristiansen mistede deres plads ved generalforsamlingen. Her har repræsentantskabet valgt Niels Chr. Poulsen fra No, der siden 2006 har siddet i repræsentantskabet. Desuden er tidligere kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard blevet valgt til bestyrelsen. Han har siddet i repræsentantskabet siden 2002.