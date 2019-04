Ringkøbing-Skjern: Under de seneste tre dages mesterskaber for unge mennesker, der er i gang med en erhvervsuddannelse, fik bagerelev Linda Katrine Holst Kjeldsen blandt andet til opgave at fremstille kransekage, fuldkornsbrød og rundstykker.

Lørdag eftermiddag fik hun til fulde bevis for, at hun er en kvinde med krummer i. Ved DM i Skills strøg Linda Katrine Holst Kjeldsen, der er i lære hos Hvide Sande Bageri, således helt til tops, og på scenen i Arena Næstved blev hun beriget med et unikt vindertrofæ og et håndtryk fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Ved det store stævne med knap 300 deltagere var Ringkøbing-Skjern repræsenteret med fem unge, og også inden for murerfaget blev det til en førstepræmie. Den gik til Nikolaj Skydsgaard Hansen, der er fra Videbæk, hvor han er i lære hos HNN Byggefirma.

Under sin velkomsttale kort forinden havde Lars Løkke Rasmussen udtrykt inderlig glæde over at se så mange talenter samlet ét sted:

- Vi voksne kan også være bange. Men hvis man er bekymret, skal man bare tage til DM i Skills. Det er ret fantastisk at se så mange unge mennesker, der vil noget med deres liv, lød det fra statsministeren.