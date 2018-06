Efter næsten ti år i spidsen for 3F har Linda Nielsen valgt at forlade posten som afdelingsformand i Ringkøbing-Skjern.

Ringkøbing-Skjern: 61-årige Linda Nielsen er ikke længere formand for medlemmerne af fagforeningen 3F i det vestjyske.

Ifølge en pressemeddelelse har hun valgt at takke af for at prøve kræfter med nye opgaver. Det sker efter et langt arbejdsliv i fagbevægelsen.

Linda Nielsen, der bor i Videbæk, er oprindeligt uddannet frisør, men fik arbejde på Videbæk Højttalerfabrik, hvor hun hurtigt blev aktiv i Kvindeligt Arbejderforbund, blandt andet som tillidskvinde.

Det blev springbrættet til en karriere i fagbevægelsen.

I 1996 blev hun faglig sekretær, og i forbindelse med fusionen mellem Kvindeligt Arbejderforbund og SiD blev hun i 2005 næstformand for afdelingen i Ringkøbing-Skjern.

Fire år senere blev hun så formand og har været det siden.

Linda Nielsen har ved siden at jobbet som fagforeningsboss været medlem af byrådet for Socialdemokratiet. I sidste valgperiode var hun desuden formand for beskæftigelsesudvalget.

Hendes post overtages i første omgang af næstformand Henning Boye Christensen, der får titel af fungerende formand.

Til den ordinære generalforsamling til næste forår skal der formelt vælges ny formand.

Linda Nielsen er ikke den eneste, som fagforeningen nu siger farvel til. Afdelingens kasserer gennem 32 år, Jørgen Roslev, går på efterløn.

Han bliver afløst af Bruno Bak Nielsen som bliver økonomiansvarlig.

Fungerende formand Henning Boye Christensen takker i en pressemeddelelse de to medarbejderes store og engagerede indsats, og han understreger, at det nye hold og den fremtidige opgavefordeling kommer på plads hen over sommeren.

Det har ikke været muligt at træffe Linda Nielsen for en kommentar til hendes farvel til 3F.