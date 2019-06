Lind og Danielsen må bide negle: Men jeg har en god fornemmelse

- Jeg har aldrig følt så stor en opbakning i en valgkamp, siger Thomas Danielsen. Men både han og Annette Lind må vente til de personlige stemmer er talt op torsdag, før de kan være helt sikre på at kunne forny deres medlemskab af Folketinget.

Nordvestjylland: Selv om det ser lyst ud for både socialdemokraternes Annette Lind og Venstres Thomas Danielsen, så må de vente til optællingen af de personlige stemmer med at få fuld ud vished om, de kan kalde sig folketingsmedlemmer i endnu en periode.

- Det vigtigste er, at vi ser ud til at have vundet regeringsmagten, siger Anette Lind.

Socialdemokraterne er godt nok gået lidt tilbage i både Struer-Lemvigkredsen og Holstebrokredsen, men kan Lind holde de personlige stemmer fra sidste valg, så er hun godt på vej til en ny periode.

- Det ser fornuftigt ud. Men stemmerne skal altså lige tælles op først, siger Lind.

Det samme gælder Thomas Danielsen:

- Jeg har aldrig haft så god opbakning i en valgkamp. Vi er samtidig gået frem, så jeg har en god mavefornemmelse. Men det er de personlige stemmer, der afgør det, så dem må vi lige vente på, siger Danielsen.