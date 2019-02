SKJERN: En mindre, mørk bil kørte omkring kl. 6.00 onsdag morgen ud fra Amagervej til Lønborgvej i Skjern. Men den mørke bils fører havde ikke set sig for og ramte en anden bil i siden, hvilket dog ikke fik føreren til at standse. Han eller hun kørte væk fra stedet uden at give sig til kende. Den anden bil blev ført af en 33-årig kvinde fra Hemmet, som fik flere buler i sin bil, men som selv slap uden skader. Politiet vil gerne høre fra eventuelle vidner eller andre, som har kendskab til den mørke bil.