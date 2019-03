Finderup: Mandag 4. marts fik Benny og Dorte Agerbo fra Westjysk Smag en sjælden chance for at fortælle et folketingsmedlem om de udfordringer, der er ved at drive en fødevarevirksomhed.

Mads Fuglede (V), der er formand for Folketingets Vin- og Spiritussocietet, lagde vejen forbi flere vestjyske virksomheder. Ved frokosttid kom turen til likør-producenterne i Finderup.

- Det gik rigtig godt. Han var god til at spørge ind til de besværligheder, som vi har oplevet. Vi snakkede blandt andet om, at Fødevarestyrelsen sender forskellige mennesker ud hver gang. De fortolker alle sammen reglerne forskelligt, så der er ikke helt klare retningslinjer, siger Dorte Agerbo.

- Ja, og de skal ud til en slagter den første dag, en bager den anden dag og et bryggeri den tredje dag. Så de, der kommer, er ikke specialiserede. Vi kunne godt tænke os, at der kom en person her, der ved noget om bryggerier, og hvordan det er at drive et bryggeri. Måske en, der kun er ude ved bryggerier, siger Benny Agerbo.