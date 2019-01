Skjern: Klokken 11.00 begyndte orienteringsmøde om Skjern-virksomheden Solids fremtid. Mødet foregår på Solids adresse Stålvej 8, hvor de medarbejdere, der frem mod klokken 11.00 dukkede op på parkeringspladsen, ingen kommentarer havde til Dagbladet om mødets indhold.

I går erfarede Dagbladet, at medarbejderne formentlig ikke vil få udbetalt den næste løn.

Ifølge bladets oplysninger har der i nattens løb været forhandlinger med potentielle investorer, så hele virksomheden eller dele heraf kan videreføres.

Solid Group omfatter Solid Windpower, Solid Productions og Solid Energy, og det er uoplyst om det er alle tre afdelinger, der er omfattet af den manglende lønudbetaling.

Dagbladet har kontaktet direktør Leo Hansen, der dog henviser til bestyrelsesformand Carsten Lauridsen for en udtalelse, der her klokken 11.00 torsdag stadig ingen kommentarer havde til Dagbladets udsendte.

Solid Wind Power var 2018 i to omgange ude at fyre folk på grund af svigtende salg på det japanske marked. I april 2018 afskedigede selskabet 30 medarbejdere, mens det i august 2018 var 15 ansatte, der fik en fyreseddel. Inden de to fyringsrunder havde selskabet omkring 130 ansatte.