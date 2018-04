Lennart Qvist: Det går den rigtige vej

Formanden for kommunens videnudvalg vil dog gerne se stigningen i antal unge, der vælger erhvervsuddannelserne fortsætte over flere år, før han sælger bjørneskindet.

For det er vigtigt, at flere af vore unge vælger en erhvervsuddannelse - ikke mindst fordi vi har så mange produktionsvirksomheder her i kommunen, der skriger på faglært arbejdskraft, understreger han.

Kommunen har den målsætning, at i 2020 skal 30 procent af en ungdomsårgang vælge at tage en erhvervsuddannelse.

- Tallet kan dog svinge op og ned fra år til år, så jeg vil gerne se tendensen fortsætte, før jeg tør sige, at vi er i mål, siger formanden for byrådets videnudvalg, Lennart Qvist (V).

RINGKØBING-SKJERN: - Det ser helt klart ud til at gå den rigtige vej for antallet af unge, der vælger erhvervsuddannelserne.

Mors indflydelse

Lennart Qvist understreger, at hensigten med indsatsen for at få flere unge - og deres forældre, ikke mindst mor - til at få øjnene op for de fremtidsmuligheder, der ligger i en erhvervsuddannelse.

- Vi skal ikke få unge til at vælge gymnasiet fra - det ene er ikke bedre end det andet. Men ikke alle blandt de 70 procent af en ungdomsårgang der vælger gymnasiet, ved, hvad de vil med studentereksamen. Der vil også være en gruppe, der går der, fordi de er i tvivl om, hvad de egentlig vil, mere som får tre år mere til at finde ud af det, siger han.

- Det er især den gruppe, vi gerne vil fortælle, at de ikke skal vælge erhvervsuddannelserne fra på forhånd; vi vil gerne vise dem, hvilke muligheder der er og gøre dem bevidste om deres valg.

Lennart Qvist understreger, at det heller ikke er en "pige-dreng-ting".

- Det vil jo også kunne være interessant for piger at få en uddannelse rettet mod en industrivirksomhed, siger han.