Lene fra Borris til DM: Jeg går efter sejren

- Interessen startede for nogle år siden, da jeg arbejdede i brugsen. Den ansvarlige i blomsterafdelingen gik på barsel, og så blev jeg spurgt, om jeg ville prøve. Jeg kunne godt lide det, og i 2016 blev jeg elev hos Blomster-Feen i Varde. I oktober overtog de ACACIA i Skjern, og nu er jeg her, siger Lene Højris fra Borris.

Her holder blomsterbutikken ACACIA by Blomster-Feen til, og bag disken er unge Lene Højris i gang med at sammensætte en buket. Hun er elev i butikken, men der er noget særligt over hende.

- Jeg er blevet udvalgt til DM af min lærer. Jeg er blevet udvalgt sammen med to andre fra skolen i Skåde, og vi skal kun seks elever afsted i alt. Tre fra hver af de to skoler, fortæller hun.

DM i Skills er Danmarksmesterskaberne i håndværksfagene fra erhvervsuddannelserne. Finalisterne blandt blomsterdekoratørerne er valgt fra de to skoler i Skåde ved Århus og skolen i Roskilde, og det er lidt af et nåleøje, som Lene Højris er kommet igennem:

Konkurrencerne bedømmes af dommere, der går rundt mellem deltagerne. Og det er ikke for sjov, at Lene er med:

God reklame for faget

Lene Højris drømmer om at fortsætte som blomsterdekoratør i fremtiden. Hun vil gerne være kreativ og lære meget mere, men lige nu er fokus skarpt rettet mod DM til januar.

Et DM, der også bliver et godt udstillingsvindue for uddannelsen som blomsterdekoratør, for under konkurrencen kommer der tilskuere udefra. Blandt andet en masse 8. klasses elever, som måske kan inspireres til at gå netop den vej:

- Det er meget vigtigt, at vi kan vise faget frem udadtil. Det er vigtigt, at der er en interesse for det, og her er DM rigtig godt, fordi der kommer mange og kigger, slutter Lene Højris.