Legestue udstiller kunstprojekt

Skjern: Den kommunale dagpleje, legestuegruppe Skjern 2, har de seneste fem uger arbejdet med Læreplanstemaet "Kultur, æstetik og fællesskab".

I den forbindelse har de gennem længere tid gået med tanken om, at det kunne være spændende at lave et fælles kunstprojekt.De var heldige at få mulighed for at modtage 25 betonsøjler/cylindere, fra en lokal virksomhed. Hvert barn i den enkelte dagpleje har malet og dekoreret en betonsøjle.

Efterfølgende har gruppen så samlet søjlerne til et fælles kunstværk.

Værket udstilles på Skjern Bibliotek fra tirsdag 20. marts til torsdag 5. april.

/EXP