Legendarisk halbal genoplives i Skjern

- Da vi havde 50 års jubilæum i hal 1, så vi tilbage på gemmerne. Her fandt vi minder fra halballet, og vi blev enige om at genoptage traditionen, siger Dorthe Marie Siersbæk.

Vestjysk Halbal finder sted 23. marts 2018.Hallen vil blive pyntet op, mens Volf Band kommer og spiller. Prisen for at komme ind er 350 kroner, og prisen gælder all inclusive til halballet. Det betyder, at entré, garderobe og fri bar med øl, vin, vand, drinks og cider er gratis hele aftenen.

En fast tradition

Kolde drinks, fadøl og det populære Volf Band er nogle af de ting, der venter ved Vestjysk Halbal i marts.

En måned der er valgt efter, at Ringkøbing-Skjern Kulturcenter kunne tilgodese nogle af kommunens øvrige arrangementer og tage hensyn hertil.

I Skjern håber man på, at Vestjysk Halbal kommer tilbage for at blive:

- Vi vil gerne gøre det til en årlig tradition. Vi vil gerne have, at det bliver en aften med fest, men det skal også være en aften, hvor folk får muligheden for at mødes. Ringkøbing-Skjern skal være et godt sted at bo med gode arrangementer, og det bakker vi op om, udtaler direktøren.

Dorthe Marie Siersbæk har svært ved at sætte tal på, hvor mange man forventer at få indenfor til halbal. Et er dog sikkert:

- Vi er en ny bevægelse, og vi vil gerne tage rigtig godt hånd om dem, der kommer. Så kan ordet sprede sig, vil det være godt, for det her er noget, der skal bygges op over tid, vurderer hun.