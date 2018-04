Ledigheden fortsætter nedad

RINGKØBING-SKJERN: Ledigheden falder fortsat, og beskæftigelsen bliver ved med at stige.

Så kort kan man beskrive udviklingen på arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern Kommune i løbet af 2017.

Med en ledighed på blot tre procent er Ringkøbing-Skjern den kommune i den vestlige del af regionen, der har den laveste arbejdsløshed.

Lige efter følger Holstebro med 3,2 procent ledige, Skive med 3,4 procent, Lemvig med 3,5 procent, Herning med fire procent, Struer med 4,1 procent og Ikast-Brande med 4,3 procent.

Samlet set er ledigheden i det, der hedder RAR Vestjylland (RAR står for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd) på blot 3,6 procent.

Der skete ellers et lille hop i bruttoledigheden på grund af ændrede regler for flygtninges jobparathed, men ledighedstallet er nu det laveste i årevis.

Antallet af folk på arbejdsmarkedet er også steget i løbet af 2017.

I Ringkøbing-Skjern var der således i december 2017 i alt 20.859 lønmodtagere; det tal steg i løbet af 2017 med 234 til 21.093 - en stigning på 1,1 procent, hvilket er over gennemsnittet i RAR Vestjylland på 0,9 procent.

John Hermansen, næstformand i RAR Vestjylland, er selvfølgelig glad for, at den gode udvikling fortsætter. Men den stiller arbejdsmarkedet over for udfordringer:

- Ledigheden for de forsikrede er lav, hvilket er et opmærksomhedspunkt for RAR Vestjylland, da det stiller krav til øget samspil mellem virksomhederne, jobcentret og uddannelsesinstitutionerne i Vestjylland, siger han.