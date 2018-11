Ledige pladser på LOF's højskoledage

Foredragsrækken er egentlig startet, og flere pladser er revet væk. Men der er stadig mulighed for at opleve LOF's højskoledage i Lem, No og på Holmsland.

Ringkøbing-Skjern: Liberalt Oplysningsforbunds højskoledage i Hemmet og Ådum har allerede meldt alt udsolgt. Til gengæld er der stadig ledige pladser i Lem, Holmsland og No. Det skriver LOF i en pressemeddelelse.

Arrangementerne starter klokken 9:30 med kaffe og rundstykker. Der vil være oplæg med dygtige foredragsholdere, og undervejs synges sange fra Højskolesangbogen. Oplæggene vil blandt andet handle om Nelson Mandela og lune jyder og jysk humor. Ivar Brændstrup vil fortælle om sin tid som direktør for Tv Midtvest i Holstebro.

- Foredragene sætter vores egne liv i perspektiv og giver os noget at tænke over. Gennem foredragene oplever vi, at vores verden er større. Det udvider vores horisont at høre om andre menneskers skæbner og at lære om andre kulturer, siger sognepræst Lars Christoffersen i pressemeddelelsen.

Han har selv sammensat programmet for højskoledagene i No og han har fokuseret på at finde foredragsholdere, der er gode til at fortælle om spændende oplevelser fra deres egne liv. Flere af foredragene har desuden en lokal vinkel.