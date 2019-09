Leder efter nyslået lottomillionær i Skjern

Skjern: Lige nu går der formentlig en lottospiller rundt i Skjern og er millionær uden at vide det.

Spilleren har ifølge Danske Spil vundet en million kroner, vel at mærke uden at have ramt plet på denne uges lottotal. Lottokuponen blev lørdag trukket ud blandt alle de spillede rækker på Millionærgarantien fra Lotto.

Kuponen er købt i SuperBrugsen, men Danske Spil ved altså ikke, hvem der har købt den værdifulde lottokupon, og opfordrer derfor alle til at få tjekket deres kuponer hos en lottoforhandler, for at få undersøgt om de er den heldige kartoffel.

Hos SuperBrugsen i Skjern fortæller souschef Claus Hansen, har der endnu ikke været kø for at få tjekket lottokuponer.

- Det giver lidt ekstra spænding, når vi får besked om, at der er en million på vej til en kupon købt hos os. Det er faktisk første gang, at der er vundet så stor en gevinst her, siger han.

Hvis spilleren melder sig, bliver vedkommende ikke afsløret. Ifølge souschefen vil maskinen blot fortælle, at der er vundet mere end 10.000 kroner på kuponen. Det betyder, at den nyslåede millionær er sikret anonymitet, selv om vedkommende får sin kupon tjekket i brugsen.

Claus Hansen er dog overbevist om, at millionkuponen vil betyde lidt ekstra salg af lottokuponer den kommende tid.

- Når vi får hængt en stor check op, som fortæller, at der er vundet en million her i butikken, så frister det nok nogle til lige at købe en kupon med, siger han.