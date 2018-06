Le Mans på storskærm i Skjern

Skjern: Der er ingen grund til at hoppe i en varm bus og sidde og rumle hele vejen til Frankrig, hvis man ønsker at få den ægte motorsport-oplevelse, når der er Le Mans lørdag 16. juni.

Man kan faktisk "nøjes med" at tage på Skjern Tekniske Skole, hvor Mekanikerlinjen åbner portene til det flotte værksted og viser Le Mans på storskærm alle løbets 24 timer. Her er også mulighed for at stille en campingvogn, hvis man har brug for et sted at sove.

- Vi undervisere interesserer os alle for motorsport, og lige som med alt andet er det sjovere, når man er flere, der har fælles interesser. Derfor vil vi gerne dele oplevelsen med andre, fortæller bagmand og faglærer Claus Allan Nielsen.

Bliver det for lang tid med 24 timer foran storskærmen, er der god mulighed for lidt adspredelse. Som altid kan man kigge på biludstilling, dækafbrænding og prøve en simulator, lige som man også i år kan få testet sin bil på rullefeltet.

I år er der to nye tiltag: Brænderpladsen bliver som noget nyt også åbnet søndag over middag, ligesom der søndag formiddag vil være kreativt værksted og stjerneløb for børn.

Der er mest aktivitet lørdag eftermiddag og frem til klokken 21 og igen søndag formiddag og middagstid. Le Mans-løbet slutter klokken 15 søndag - og da slutter eventet på Skjern Tekniske Skole også.