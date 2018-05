Lave fangsttal: Hvor er laksene?

Laks i Skjern Å

I Skjern Å fisker mange efter vilde laks, der er unikke og adskiller sig fra andre laksestammer.I 1970-80'erne var den vilde laks tæt på at uddø.



Skjern Å sammenslutningen organiserede dog en stor indsats for at genskabe en sund bestand af vilde laks i åen.



Skjern Å laksen gyder i december og januar, og æggene klækkes i marts og april.



Det meste yngel er to år om at blive store nok til at smoltificere, som er en fysiologisk tilpasning til saltvand.



Herefter søger laksene mod havet, hvor de bliver i 1,5 til 4,5 år, for at blive store og stærke, inden de igen søger mod åen for at gyde.