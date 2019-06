Lauge Bonde trues med faglig konflikt - kan lamme Gødstrup-byggeriet

Fagforbund kræver, at anlægsfirmaet fra Borris tegner overenskomst hos dem og ikke hos Krifa, som det er nu. Trusler om at låse maskiner inde bag en bom og lamme sygehusbyggeriet.

BORRIS: En faglig konflikt, der involverer anlægsgartnerfirmaet Lauge Bonde i Borris, var fredag eftermiddag under opsejling ved byggeriet af det nye supersygehus i Gødstrup og kan ende med at lamme hele hospitalsbyggeriet.

Fagforbundet 3F kræver, at Lauge Bonde tegner overenskomst med 3F og varsler blokade mod ham torsdag 4. juli.

Han fik at vide, at han inden fredag den 28. juni klokken 14 skulle forlade byggepladsen og tage sine maskiner med sig. Det krav ville han ikke efterkomme, og der er truet med, at virksomhedens maskiner bliver låst inde bag en bom.

Dagbladet har fredag eftermiddag været i kontakt med Lauge Bonde, som ikke ønsker at udtale sig, men henviser til juridisk chef Nikolaj Nikolajsen hos Kristelig Arbejdsgiverforening (KA), som giver deres version af sagen:

Gennem 18 år har Lauge Bonde været medlem af Kristelig Arbejdsgiverforening, og følger den overenskomst, som KA og Det Faglige Hus har. Han skal lave jordarbejde ved sygehuskirken, som opføres af Snejbjerg Menighedsråd. Den ligger på en selvstændig grund inde på Gødstrup-byggepladsen, og for at komme dertil skal de ansatte passere hospitalsgrunden, som 3F har sociale klausuler på.

Det har 3F ikke på kirkegrunden, og ved indgangen til byggepladsen bliver Lauge Bondes folk tjekket. Her opdager 3F, at Borris-firmaet ikke har overenskomst med 3F.

Derfor kræver 3F, at Lauge Bonde tegner en overenskomst. Det vil Lauge Bonde ikke, og det ender så med et konfliktvarsel.

Ifølge Nikolaj Nikolajsen er der truet med ballade fra 3Fs side i den kommende uge. KA siger, at 3F vil lamme sygehusbyggeriet, hvis ikke Lauge Bonde tegner overenskomst.

Nikolaj Nikolajsen peger på, at det vil være en direkte dårlig forretning for de ansatte hos Lauge Bonde at gå over til en 3F-overenskomst. Den nuværende overenskomst hos Krifa giver 19 kroner mere i timen for ufaglærte, og så er der en højere pensionssats, lyder det fra den juridiske chef.

- Vi står last og brast med Lauge Bonde i den her sag, ligesom vi gjorde i Vejlegården-sagen, fortæller Nikolaj Nikolajsen med henvisning til den berømte sag om overenskomst på Restaurant Vejlegården, hvor 3F blokerede restauranten, som under konflikten blev et yndet udflugtsmål for politikere.

Desuden holder KA grundigt øje med 3Fs næste træk. Bliver der konstateret det mindste ulovlige, så trækkes 3F i Arbejdsretten.

Dagbladet har forsøgt at få en kommentar fra 3F, men det er ikke lykkedes.