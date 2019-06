Langt til hospital giver flest helikopterture i regionen: Det giver tryghed

- Det er et rigtig godt tiltag, at vi har fået en helikopter herud. Den giver tryghed et sted, hvor der er langt til de store hospitaler. Vi har et rigtig fint akutberedskab, og helikopteren er med til at forbedre trygheden. Det samme vil akutlægebilen, som vi får til september, siger John G. Christensen, der blandt andet er en del af Region Midtjyllands udvalg for nære sundhedstilbud.

Tallene stammer fra en rapport, der hvert år undersøger, hvor tilfreds patienterne er med den hjælp de får i helikopteren. Generelt er patienterne meget positive. 93 procent svarer, at det samlede indtryk er meget godt. De resterende syv procent svarer, at det samlede indtryk er godt.

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), glæder sig over den høje tilfredshed.

- Helikopterne bidrager til, at folk i tyndtbefolkede egne også får hurtigt og kompetent hjælp. Det er dejligt, at patienterne er så tilfredse. Det er måske ikke så overraskende, at patienterne sætter stor pris på den højt specialiserede hjælp, som akutlægehelikopterne bidrager til. Men patienterne siger også, at de føler sig mødt med respekt og omsorg. Det er virkelig et skulderklap til de ansatte, for det er værdier, vi alle gerne vil kendetegnes for, siger hun i en pressemeddelelse.

Sidste år var Ringkøbing-Skjern og Thisted Kommuner også de to steder, som akutlægehelikopterne havde flest ture til. Dengang fløj de 211 gange til Ringkøbing-Skjern og 213 til Thisted.