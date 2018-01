Lange fængselsstraffe i stor vestjysk narkosag

Fiskbæk/Næstved: Der er netop faldet dom i en stor sag om fremstilling og salg af amfetamin i en garage i Fiskbæk. 27-årige Per Nielsen fra No, der bliver betragtet som bagmand i sagen, modtog ved Retten i Næstved en fængselsdom på 15 år for at have fremstillet og solgt 120 kilo amfetamin.Christian Nørgaard Pedersen fra Videbæk fik - overraskende - 10 år for en mindre rolle i den kriminelle organisation, mens en 30-årig kvinde fra Ringkøbing fik et år og seks måneders fængsel.De øvrige i sagen har fået mellem 10 og 15 års fængsel. Der er tre i alt, som har fået 15 år.

Per Nielsen anker til frifindelse, subsidiært formildelse, mens Christian Nørgaard Pedersen anker til frifindelse.Anklageren vil have dem alle varetægtsfængslet ovenpå dommen.Dagbladet opdaterer løbende fra sagen...