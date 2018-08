SKJERN/VIBORG: Den 51-årige Jens Henning Munk, der nu ved to retsinstanser, er blevet fundet skyldig i det brutale hjemmerøveri mod Edith Kjærgaard og hendes bror ved Skjern sidste sommer, skal sidde i fængsel i fem og et halvt år.

Det har Vestre Landsret netop bestemt, hvilket er en stadfæstelse af dommen fra byretten i Herning, der også satte straffen til fem og et halvt år.

- Jeg synes, at straffen skulle have været højere. Når straframmen er helt op til 10 år, så skulle han have mere end fem og et halvt år, siger 86-årige Edith Kjærgaard, der vidnede mod sin overfaldsmand ved landsretten tirsdag.