Torsdag 19. september byder landsbyklyngen Friskvind indenfor til stiftende generalforsamling. - Vi har erkendt, at vi er nødt til at oprette en forening for at administrere, at der kommer økonomi indover, når vi søger penge fra fonde eller holder arrangementer, lyder det fra Kjeld Lykke Christiansen, medlem af initiativgruppen bag Friskvind.

Skulle man have lyst til at være med i foreningen og engagere sig i lokalområdet, kræver det bare, at man har lyst til frivilligt arbejde og gider bruge tiden på det, "så det ikke bare ender som en døgnflue".

Der vil være fri adgang til generalforsamlingen for dem, der måtte have interesse. Og man skal ikke være bekymret for at møde op og blive påduttet posten som kasserer.

- Vi har besluttet at lave en landsbyklynge-forening med vedtægter og hele baduljen. Der kommer til at sidde to repræsentanter fra hvert sogn, som skal prøve at koordinere samarbejdet på det overordnede plan for områderne, siger Kjeld Lykke Christiansen, medlem af initiativgruppen bag Friskvind.

Forening skal organisere kræfterne

Den forestående forening skal ud over at varetage økonomien have overblikket over aktiviteter i Friskvinds seks arbejdsgrupper; En pr- og kommunikationsgruppe, en eventgruppe og en erhvervsgruppe, som skal forsøge at kickstarte et samarbejde på tværs af de erhverv, der er indenfor de fem sogne.

Dertil kommer en ungegruppe, som vil lave initiativer for unge over 15 år, ligesom man vil have en foreningsgruppe, som skal lave fælles arrangementer for foreninger i området.

Ydermere etableres en tilflyttergruppe, som skal hjælpe tilflyttere med at blive aktive i lokalområdet, ligesom der vil blive nedsat en stigruppe, der arbejder på at afklare mulighederne for eksempelvis vandrestier i området.

- Det her er et forum, hvor de fem landsbyer prøver at koordinere og forene fælles interesser og tanker, for sammen er vi stærkere. Vi tager ikke noget fra hinanden, men vi giver til hinanden og åbner muligheder. Jeg har fundet ud af, at der i allerhøjeste grad er brug for et samarbejde herude. Vi skal blive bedre til at udnytte hinandens kræfter, siger han og nævner et eksempel:

- Hvorfor skal vi have fire fodboldbaner med lysmaster, hvis man kan have et forkromet i Lem-området, hvor der allerede er gode stadionfaciliteter? Det er noget med at erkende, at vi ikke alle skal have fem forsamlingshuse eller plejehjem alle steder. I stedet skal vi bruge det, vi har og udbygge det og så bruge pengene fornuftigt andre steder.