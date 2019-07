Landmand fra Ådum slår høet på Bundsbæk Mølle

Alt dette er lauget fortrolige med fra deres opvækst, og de nyder at komme tilbage til den gamle tid og arbejdet, de var med i som børn.

Niels Peder Olesen gør le-æggen skarp ved at banke skærefladen tynd. Jo længere æg, des bedre skærer leen.

Det er vigtigt, at leen skærpes og stryges på den rigtige måde, så høet ikke slås men skæres af.

De slår med le, river høet sammen og lader det ligge og tørre, inden det stakkes op på et træstativ, en såkaldt rytter. Det er måden, hvorpå man får man det bedste hø, som ikke bliver vådt af en regnbyge eller flere. Vandet løber blot ned på overfladen.

Seks til otte landmænd fra omegnen er med i lauget. De mødes mandag til onsdag eftermiddag i juli på Bundsbæk for at slå høet på Møllerens Eng.

Ådum-Skjern: Niels Peder Olesen fra Ådum er med i høsletlauget på Bundsbæk Mølle. I 10 år har høslet været deres frivillige indsats for vise, hvordan man bjergede hø, inden maskinerne tog over.

Sund enghø

Høet fås for at hente det, og stakken køres hjem med traktor af folk i nabolaget, som har heste eller får. At enghøet er den aller nødvendigste foder, en slags medicin med alle de vitaminer, som det har i sig, hersker der ingen tvivl om i lauget.

Mens det står på, er der fri adgang til at se høsletlauget i arbejde, høre dem fortælle og måske få lov selv at prøve leen.

Det næste højdepunkt fra livet på landet i gamle dage foregår i uge 34 med en høstdag på Bundsbæk Mølle. Dagen ligger ikke fast endnu, da vejret bestemmer.

/ Bodil