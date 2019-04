Landmænd tørster efter regn

RINGKØBING-SKJERN: Det er ikke de store mængder regn, der er udsigt til de kommende dage, hvis man skal tro meteorologerne.

Men lidt har også ret, og efter en knastør måned, sukker den vestjyske jord og de vestjyske landmænd efter regn.

Heldigvis er der altså nogle kostbare millimeter på vej de næste dage; og i øvrigt vander landmændene på fuldt tryk, hvor det lader sig gøre, understreger plantekonsulent hos Vestjysk, Karsten Jensen.

- Vi mangler især vand til vinterafgrøderne; og så mangler vi at få det sidste lag gødning opløst. Luften har været så knastør, at det har knebet med dugdannelsen, understreger han.

Karsten Jensen understreger dog, at selv om vi har oplevet en usædvanlig tør måned, blev magasinerne fyldt pænt op tidligere på foråret, da det til gengæld regnede meget.

- Derfor er situationen ikke kritisk. Vi har ikke set tørkeskader endnu, siger han.

Til gengæld er der nok en del landmænd, der ikke slipper for at skulle have sået nogle pletter om efter tirsdagens Sahara-agtige sandflugt.

- Vi har dog ikke hørt om mere udbredte skader på grund af sandflugten, siger Karsten Jensen.