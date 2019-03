GPS-tyve har stjålet udstyr fra traktorer for over halvanden million kroner på det seneste. Kjærs Maskinstation i Faster brugte mekaniske låse, der bare blev brækket af.

Faster: To maskinstationer og en landmand i det midtjyske har de seneste dage fået stjålet værdifuldt GPS-udstyr fra flere traktorer. Politiet mener, at det er de samme, som står bag alle tre tyverier. Hos Kjærs Maskinstation i Faster opdagede man weekendens tyveri mandag morgen, da tre gyllevogne skulle sendes i marken. - Der manglede antenne på alle tre og i to af dem manglede de nyeste computere. Der er blevet stjålet for omkring 250.000 kroner, fortæller medejer Carsten Mouridsen, der også havde besøg af GPS-tyve for to år siden. Netop for at undgå flere tyverier havde Kjærs Maskinstation sikret det nye udstyr fra John Deere med mekaniske låse, men i praksis gjorde det ingen forskel.

Foto: Detlef Schmalow/Visual Services-R2 John Deeres GPS-udstyr ser nogenlunde sådan ud. Pressefoto

Brød bare låsen op Hos Brdr. Rasmussen ved Kibæk blev der natten til tirsdag stjålet for 600.000 kroner udstyr fra en aflåst hal. Tyvene har klippet ledninger til antenner og computere af mærket Holland på fem traktorer. Det er kun tre uger siden, at Brdr. Rasmussen sidst havde indbrud, hvor der også blev stjålet GPS-udstyr for over en halv million kroner. Og i Bording har landmand Jørgen Kviesgaard i weekenden mistet to GPS'er med skærme af mærket Case IH for omkring 200.000 kroner Hos Kjærs Maskinstation i Faster er man forsikret mod tyverierne, men skal dog betale en selvrisiko for hver af de fem enheder, der er stjålet, selvom de havde monteret mekaniske låse. - Låsen har simpelthen ikke været god nok. Den var ikke svær at bryde op for tyvene, forklarer Carsten Mouridsen, der mener, at den mekaniske lås, som John Deere har udviklet, giver en falsk tryghed, hvilket han gerne vil advare sine kolleger om. Han vil nu sætte overvågning op og overvejer om et par løstgående rottweilere kan være løsningen.

Bedre sikring Rottweilere er også under overvejelse i Kibæk, hvor traktorerne var låst inde. Ejer Mads Rasmussen føler sig også magtesløs over GPS-tyverierne. - Jeg har kontaktet min forsikring og fortalt dem, at vi har et fælles problem. Sammen med en konsulent skal vi havde vurderet mulighederne for at sætte alarmer og ekstra lys op, ligesom vi skal have skiltet om overvågning og hundepatrulje, fortæller Mads Rasmussen, der ligeledes vil have monteret GPS-tracking i udstyret.

Ingen spor Politiet har meget få spor at gå efter i jagten på tyvene. - Det er svært at sælge udstyret i Danmark, ligesom man ikke kan få det monteret, uden nogen vil stille spørgsmål ved det, så vi regner med, at det er udlændinge, måske fra Østeuropa, som står bag tyverierne. Men de er ikke kendt for at efterlade sig spor, fortæller politikommissær Bent Smedegaard fra politiet i Herning, der efterforsker de tre tyverier.