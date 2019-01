Landmænd mødes til Kramp Open

Skjern: 1000 landmænd og 100 leverandører mødes i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter 24.-25. januar, når grossistvirksomheden Kramp inviterer til "Kramp Open", der er et landbrugsevent, hvor både MF Søren Gade og direktør i Landbrug & Fødevarer Flemming Nør-Pedersen deltager.

- Landbrugserhvervet er under hårdt pres, så vi har prøvet at imødekomme landmændenes daglige udfordringer. Vores rundspørge har vist, at der er stor efterspørgsel efter et landbrugsevent, der giver landmændene konkrete råd, de kan gå hjem og omsætte direkte på gården. Derfor vil Kramp Open klæde landmændene på med håndgribelige og let omsættelige tips, der gør hverdagen på deres bedrift nemmere, bedre og mere effektiv, siger salgsdirektør Allan Pedersen fra Kramp i en pressemeddelelse.

Til Kramp Open kan de besøgende opleve små foredrag med flere af landets førende landbrugseksperter inden for temaerne ergonomi, sikkerhed, teknik og vedligehold, ligesom de også kan blive klogere på politik og regler.