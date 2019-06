Landmænd kan se dagens økonomiske status direkte på computerskærmen

Fremtiden er digital for landbruget, og det sidste nye er økonomisk overblik dag til dag direkte på computeren

Herning: Nu er det muligt at tjekke den brandvarme indtjening eller aktuelle omkostningerne for vedligehold, foderstofindkøb og meget andet direkte på computeren. Vestjysk lancerer den seneste elektroniske overbygning til regnskabsprogrammet Summax, som giver landmænd økonomisk status for bedriften på dagsbasis direkte til deres computer eller tablet. - Frem for at navigere ud fra kvartalsgamle regnskabstal giver det landmænd mulighed for at holde sig opdateret med, hvordan det går bedriften dag til dag, siger Søren Behrmann, økonomichef hos Vestjysk.

Et styringsværktøj En stor del af Vestjyskd landmænd anvender i dag allerede regnskabsprogrammet Summax. Systemet håndterer bilag, betalinger og samler det hele ét sted. - Dashboad kører sammen med landmand.dk, hvor øvrige informationer om mark og kvæg også findes, siger Kim Nohns, driftsøkonom hos Vestjysk. Tilvalget af et økonomisk dashboard kommer til at blive en stor hjælp i hverdagen, vurderer økonomieksperter. - Det er et herligt målstyringsværktøj for landmænd og er en kæmpe hjælp til især nyetablerede landmænd. Nye unge landmænd har endnu ikke fået den lange erfaring ind under huden eller den intuitive fornemmelse for, hvordan bedriften kører, siger Kim Nohns.

Baglæns udfordret I Kloster har Søren Pedersen 1. september overtaget slægtsgården med 225 Holstein malkekøer, 2 medarbejdere og 240 hektar jord. Som den yngre generation kender han hverken til ringbind eller fysiske bilag. Han er begejstret for Summax dashboard. - Det giver en enorm tryghed i hverdagen, at jeg kan se de aktuelle tal for bedriften. Det giver ro, det sparer tid, og så er det let tilgængeligt. På årets landsskue i Herning 4.- og 6. juli demonstrerer Vestjysk systemets enkelthed på standen i Hal Q. Via app'en fotograferes det fysiske bilag med telefonen. Herefter bliver bilaget sendt til Summax, og landmanden modtager det samlede økonomiske overblik i et dashboard på sin computer.