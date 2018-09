Landmænd kan få tilskud til at lave grønne korridorer

To Natura 2000-områder i Ringkøbing-Skjern Kommune er en del af en ny forsøgsordning. I 2018 og 2019 er der sat 10 millioner kroner årligt af til, at jordejere kan søge tilskud til at lave såkaldte grønne korridorer.

Skjern Å/Borris Hede: 54 Natura 2000-områder er udvalgt til en ny forsøgsordning, der skal omdanne landbrugsjord til naturområder - også kaldet grønne korridorer.

I Ringkøbing-Skjern Kommune kan landmænd i Natura 2000-områderne Borris Hede og Skjern Å søge tilskud. Hvis den landbrugsjord, man gerne vil omdanne, opfylder en række krav.

Hvis man ønsker at omlægge et område landbrugsjord, skal hele det område, man ønsker at omlægge, ligge inden for Natura 2000-områdets grænser. Herudover skal det ligge i forlængelse af en af de naturtyper, der i år er fokus på. Det skal være et område på minimum én hektar.

Midlerne til støtten finansieres af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Grunden til, at man ønsker at oprette flere grønne korridorer i områderne, er, at opsplitning af naturen, hvor naturområder ligger spredt mellem landbrugsjord, er en af de største trusler mod mangfoldigheden i den danske natur. Det skriver Miljøstyrelsen på sin hjemmeside.

"En nypløjet mark kan være en uoverskuelig forhindring for et firben, en sommerfugl eller en orkidé", lyder et af argumenterne fra Miljøstyrelsen til, hvorfor der skal oprettes grønne korridorer.