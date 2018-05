Landevejstyverier: Vejskilte forsvinder

Han mødte i går op på politistationen i Ringkøbing for at anmelde tyverierne af skiltene, som er sket mellem 23. april og 6. maj.

- Vi kan tydeligt se en stribe fra Borkvej op omkring No, Ølstrupvej og Hebro, fortæller Ivan Urup Hansen, der står for vejtilsynet i den nordvestlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune.

I hvert fald er der for nylig blevet stjålet vejskilte med de to bynavne på. Faktisk er der forsvundet mellem 10-12 vejskilte fra området ved No og Ølstrup.

RINGKØBING-SKJERN: No, Hee og Ølstrup er åbenbart de nye hotte steder for tyveknægte.

Trekantet vigepligtstavle er stjålet fra krydset Lybækvej og Ølstrupvej "Hee 2 km" er stjålet fra krydset ved Hebrovej og Lybækvej "Ølstrup 7 km", "No 3 km" og "Lyngmosefæstning"er stjålet fra krydset Ølstrupvej og Hebrovej Trekantsskilte med undertavle med teksten "Flere sving" samt et skilt med rødhvide pile og et skilt med "Planteskole" er taget fra Borkvej "Køer på vejen"-skilt er stjålet fra Fårborgvej

Farligt for bilister

Der er blandt andet stjålet tre rød-hvide skilte med bynavne og kilometertal, et rødt og hvidt vigepligtsskilt fra Lybækvej og Ølstrupvej, to blå og hvide skilte, hvor der står "Planteskole" og "Lyngmosefæstning", og et skilt fra Fårborgvej med skriften "Køer på vejen".

- Jeg forstår slet ikke, at de kan finde på et fjerne et vigepligtsskilt. Det er sindssygt, for trafikanterne risikerer at køre lige ud i krydset, hvis de ikke har lokalkendskab til området, siger Ivan Urup Hansen.

Nogle skilte kan vejafdelingen sætte op med det samme, fordi de har ekstra liggende på lager. Men skilte med navne og kilometerantal skal bestilles hjem. Det tager et par uger, før de bliver leveret.

- Skiltene kan snildt koste omkring 500 kroner per stk., og oveni kommer der arbejdsløn for at sætte dem op, fortæller han.