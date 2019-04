Landdistriktsrådet tager igen på turné

Tid og sted for de kommende møder

For område 4: Bork, Sdr. Vium, Lyne, Hemmet, Lønborg/Vostrup: Lyne Hallen, mandag 8. april kl. 19-21.For område 2: Fjelstervang, Rimmerhus, Vorgod-Barde, Troldhede, Nørre Vium, Herborg, Spjald, Ølstrup og Grønbjerg: Møde i Forsamlingshuset i Vorgod-Barde, onsdag 10. april kl. 19-21.



For område 5: Hoven, Ådum, Borris og Faster: Ådum Forsamlingshus, torsdag 11. april kl. 19- 21.



For område 1: No, Hover, Hee, Torsted, Tim, Stadil, Vedersø og Kloster: Holmsland Kultur- og Fritidscenter, onsdag 24. april kl. 18-21.30.