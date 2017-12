Landdistriksrådet afsætter penge til stisystemer i naturen

Ringkøbing-Skjern: Politikerne i Ringkøbing-Skjern har de seneste mange år omtalt kommunen som Naturens Rige.

Den klare årsag er, at store dele af kommunen er fuld af natur, en natur som indbyggerne i kommunen er stolte af og ofte benytter, mens folk fra resten af landet kommer for at besøge den vestjyske natur.

For at udnytte kommunens natur bedst muligt har Landdistriksrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune oprettet en pulje med 180.000 kroner.

Disse skal bruges på at kortlægge og forbinde eksisterende stisystemer i stiprojektet "Øget adgang til det åbne land":

- Det betyder, at der er mulighed for at få hjælp til, at en landsby med en relativ lille indsats kan få udviklet et kort med et større stinet ved at forbinde eksisterende stier og markveje. Derved kan borgerne få en øget adgang til naturen, siger Lotte Sekkelund Finnerup, der er landdistrikskoordinator i Ringkøbing-Skjern Kommune, i en pressemeddelelse.