De store mængder vand giver landmændene udfordringer med at få høsten i hus. Foto: Jørgen Kirk

Hveden begynder at drysse, og mejetærskerne står klar til at få høsten i hus i en fart, når tørvejret rammer.

RINGKØBING/SKJERN: Hveden står overmoden på markerne, og i maskinhusene står landmændene og tripper for at komme ud med høstmaskinerne. Når de da ikke lige holder øje med vejrudsigten, som heldigvis ser ud til at byde på snarligt tørvejr. - Hveden står overmoden og er begyndt at drysse, fordi det blæser og stråene slår mod hinanden, så kernerne falder på jorden, fortæller planterådgiver Karsten Jensen fra Vestjysk Landboforening. Årets høst er blev meget forsinket på grund af den megen vand, der er faldet fra oven i løbet af august. Kornet er vådt og flere marker er ved at være så bløde af regnen, at man ikke kan køre i dem.

Mangler stabilt tørvejr - Det er lidt dystert, men heldigvis ser det ud til, at vi får tørvejr sidst på ugen. Det er tiltrængt. Vi har en god høst i år, men det er svært at få den bjærget, siger planterådgiveren. På Stauning Maskinstation står man og tripper for at komme ud at køre med de tre mejetærskere. - Vi har en stor høst derude, som skal i hus. Vi er virkelig presset og har brug for noget stabilt tørvejr, siger Henrik Astrup. Når først regnen stopper hen mod weekenden, skal der køres igennem, siger han. Nogle landmænd har høstet, hvis der har været en tør stund at køre i, men vådt korn kræver tørring, og det er dyrt.

Nomadehøst Landmand Mourits Rahbek fra Lem har marker ved både Velling, Lem, Hanning og Skjern. Så han har haft vejrspejdere ude og har sendt mejetærskeren i retning af tørvejr som en anden nomade. Men kornet har været vådt, så han har sat en gennemløbstørremaskine op. Den kører på gas, men det har reddet flere høstdage for ham, selvom han langt fra er færdig med at få høsten i hus. - Vi skal bruge 10 høstdage, før vi er færdige, så vi står bare og venter på at komme ud at køre. Der er tab for hver dag, der går, fortæller Mourits Rahbek. Han har høstet omkring 80 procent af sit frøgræs indtil videre. Men han har blandt andet 12 hektar nær Skjern Enge, som, han frygter, er gået tabt. Det er et træls tab på omkring 150.000 kroner. - Men vi har ikke så meget at hyle over endnu. Det hvede og byg, som vi har høstet, har en pæn kvalitet og giver et godt udbytte, fortæller han. Vejrudsigten lover p.t. tørvejr fra fredag og et godt stykke ind i den kommende uge, hvilket landbruget hilser velkomment. Det betyder, at der vil blive travlhed på vejene, når de store høstmaskiner køres i stilling fra tidlig morgen til sen aften, hvilket de øvrige trafikanter skal være opmærksom på.