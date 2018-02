Landboformand: Vi skal have lov til at skyde problem-ulve

Der er brug for en tilladelse til at regulere de ulve, som gang på gang tager husdyr bag de såkaldt ulvesikre hegn, mener landboformand, der bakker op om kampen mod ulven.

Ringkøbing-Skjern: Det er helt fint, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har varslet et opgør med EU's fredning af ulven, men husdyravlerne har brug for handling nu.

Det mener formand for Vestjysk Landboforening Søren Christensen, som nu går ind i debatten om de problemulve, som senest har taget 21 får på Holstebro-kanten, som ellers var hegnet ind bag såkaldt ulvesikkert hegn.

- På et tidspunkt bliver det nok. Vi har oplevet en massakre på 21 får bag hegn, men det virker jo ikke. Vi er nået til et punkt, hvor det ikke er nok at snakke om tingene. Husdyravlerne har brug for, at der bliver fundet en løsning. For mig handler det om, at vi skal have lov til at regulere problem-ulvene, siger landboformanden fra Ringkøbing-Skjern.

Ulveproblemet har endnu ikke ramt nogle af hans medlemmer, men Søren Christensen understreger, at der er brug for, at landbruget står sammen om at lægge pres på systemet.

- Det duer ikke, at det strander i en debat, om det var en hund eller en ulv, der bed. Der er brug for handling - inden får, kvæg og heste for alvor kommer på græs i de kommende måneder, siger Søren Christensen.