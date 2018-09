Landboformand: Nyt tiltag er fint på papiret, men ...

Det er blevet muligt for landmænd at søge kompensation for at omdanne landbrugsjord i Natura 2000-områder til såkaldte grønne korridorer. Det ser kærkomment ud, men det kan blive problematisk for landmændene, lyder det fra den lokale landboformand.

- Man skal undersøge grundigt, hvad det kan have af konsekvenser, hvis man omdanner landbrugsjord til grønne korridorer. Hvis man får ny natur tæt på landbrugsproduktion, begrænser det muligheden for at følge med tiden, fordi man ikke kan udvide, siger Rikke Ilsøe Mogensen, der er natur- og miljørådgiver ved Vestjysk Landboforening.

I skrivende stund har Vestjysk Landboforening ikke kendskab til nogen landmænd, men de opfordrer til, at de, der går med overvejelser om at deltage i forsøgsordningen, søger rådgivning.

En grøn korridor er et område, der ligger i forlængelse af særligt stykke natur i et Natura 2000-område, som man indstiller driften på.

Skjern Å/Borris Hede: Landmændene ved Skjern Å og Borris Hede har fået mulighed for at få kompensation fra Miljøstyrelsen, hvis de omlægger landbrugsjord til grønne korridorer.

Problemer på længere sigt

Formanden for Vestjysk Landboforening, Søren Christensen, siger, at der også er andre ting, som landmændene skal huske, inden de beslutter sig for at søge støtte.

- Det er op til de enkelte landmænd, om de vil benytte sig af tilbuddet. For nogle vil det være vældig fint, men for andre kan det blive problematisk med restriktioner på længere sigt. Hver enkelt er nødt til at vurdere, om det kan svare sig, siger Søren Christensen.

Formanden fortæller, at det netop er den ekstra natur, der kan blive et problem.

- Tilskuddet ser kærkomment ud, men der er problemstillinger, fordi hvis naturen udvikler sig, giver det restriktioner, som rammer produktionsapparatet bagefter. Forslaget er helt fantastisk, men man skal være opmærksom. Man er nødt til at overveje, hvor stor en produktion man ønsker, siger han.

Rikke Ilsøe Mogensen uddyber.

- Landmændenes areal hænger rimeligt præcis sammen med antallet af dyr. Begrænsningerne for, hvor meget gødning man må køre ud, er bestemt af arealet. Så hvis man omlægger landbrugsjord til grønne korridorer, betyder der, at man bliver nødt til at have færre dyr. Det er den direkte konsekvens, siger hun.