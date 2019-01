Landboformand: Fornuftigt at holde fast i vådområder

Ringkøbing-Skjern: Vestjysk bakker op om Landbrug & Fødevarers appel om at sætte vandplanerne i ro, da Ringkøbing Fjord har en god økologisk tilstand. Der er dog elementer i vandplanerne, som landboforeningen gerne vil beholde.

- Vi bakker op, men vi siger samtidig, at man ikke skal fjerne vådområderne. Der er masser af vådområder, minivådområder og multifunktionel jordfordeling, som er fornuftig at holde fast i. Det kan være meget fornuftigt, at man har produktion nogle steder og natur andre steder, siger formand Søren Christensen.

Ved multifunktionel jordfordeling sammentænkes landbrugsproduktion med blandt andet kvælstofreduktion, biodiversitet, friluftsliv og landdistriktsudvikling.

Søren Christensen opfordrer i stedet til, at man lemper på kravet om efterafgrøder, som går ind og rammer landmanden økonomisk.

- Vi har en forventning om, at man tager udgangspunkt i nyere tal for fjordens tilstand, og at man så kigger på tingene hele vejen rundt. Hvis man mener man er i mål med at skabe en god økologisk tilstand i fjorden, kan man lempe på de tvungne efterafgrøder, siger landboformanden.