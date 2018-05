Landbobanken og Skjern Bank nomineret til priser

Nomineringen er sket ved at sammenholde regnskabernes historik med 2017-nøgletallene for indtjening, vækst i indtægter, soliditet og effektivitet.

En anerkendelse

I Skjern Bank var man også nomineret sidste år, og bankens resultat for 2017 blev det bedste nogensinde. Det første kvartalsregnskab for 2018 viser, at det går mod endnu et rekordresultat.

- Vi tager det som en anerkendelse af, at andre også kan se, at det går godt i Vestjylland, siger direktør Per Munck.

Nomineringen har skabt glæde og stolthed i banken, og Per Munck fortæller, at man er meget ydmyge over at få den anerkendelse.