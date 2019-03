Landbobank-formand: Der er gået valgkamp i at udvise foragt for vores branche

Landbobank-formand Martin Krogh Pedersen sagde i sin tale, at aversionen mod den finansielle sektor er kammet over i form af forslag om ekstra beskatning.

- Disse sager har desværre medført en stor aversion mod den finansielle sektor og uanset, at vi ingenlunde har været part i skandalerne, så står vi med en stor fælles opgave i, at få genetableret tilliden til branchen. Politisk snakker man endda nu om et nyt moralsk kompas for branchen, som sigter mod, at en finansiel virksomhed skal prioritere etik foran profit, samt agere moralsk korrekt. Det mener vi rent faktisk også, at Ringkjøbing Landbobank gør. Det ligger os på sinde at opføre os ordentligt, og det har det altid gjort. Men det er åbenbart nu også kommet på mode i København og på Christiansborg, så nu mister vi måske også den konkurrencefordel, sagde formanden.

- Panama Papers, Danske Banks store hvidvask skandale i Estland og afsløringerne af udbyttesvindel på europæisk plan tog helt naturligt fokus for branchen igennem en stor del af året. Ja selv Britta-sagen, hvor en afdelingsleder i Socialstyrelsen har lavet underslæb for op mod 120 mio. kr., ser ud til at belaste vores branche. Den finansielle sektor har fået store buler i karosseriet og med få store og meget kedelige sager, er hele branchen pludselig blevet sat i skammekrogen under ét, sagde Martin Krogh Pedersen, der fastslog, at Landbobanken tager kraftig afstand fra organiseret hvidvask og udbyttesvindel.

Ringkøbing: I sin første generalforsamlingstale som ny formand for Landbobanken tog Martin Krogh Pedersen fat i de skandaler, der ramte bankerne i 2018, og som har givet "politisk medvind til at rase mod den finansielle sektor".

Martin Krogh Pedersen tiltrådte som formand for Ringkjøbing Landbobank efter sidste års generalforsamling, hvor tømmerhandler Jens Kjeldsen forlod posten efter 16 år. Martin Krogh Pedersen har været medlem af Landbobankens repræsentantskab siden 2010, medlem af bankens bestyrelse siden 2011, og han har været næstformand i bestyrelsen siden 2013. Han er en årgang 1967, og administrerende direktør i og medejer af K. P. Holding A/S, der ejer industrikoncernen K. P. Komponenter i Spjald. Bosat i Gl. Sogn.

Stor skatteyder

Han mente, at man politisk er ved at bevæge sig for langt over på den anden side.

- Der er desværre gået valgkamp i at udvise størst mulig foragt for vores branche og ikke skelne mellem den helt uacceptable svindel og så en reel stor branche, som dagligt bidrager stort til det danske samfund. Derfor er det godt at se, at vores skatteminister Karsten Lauritzen fået øjnene op for noget af det, vi bidrager med. Som I kan se, har vi modtaget et takkebrev, fordi vi er med til at fylde Skats slunkne pengekasse op, som værende den 45. største skatteyder i Danmark - og dette endda målt før fusionen.

Martin Krogh Pedersen pegede på, at banker har påtaget sig en stor samfundsopgave i form af at indberette store mængder af data til det offentlige.

- Derfor kan det også undre, at socialdemokraterne mener, at vi nu skal ekstra beskattes, for som de siger 'den finansielle sektor har forbrudt sig mod den almindelige kontrakt med samfundet med deres overdrevne spekulation og fordi, vi har store overskud'. Eller når Enhedslisten mener, det ville være bedst med statsdrevne banker, hvor det offentlige står for både kreditgivning og lån i et samfund. Selvom ingen kan være i tvivl om, at disse ord falder i en tid med valgkampssnak, og fordi der er politisk medvind til at rase mod den finansielle sektor, så mener jeg alligevel, man glemmer den opgave, vi faktisk udfører hver eneste dag og til stor gavn for samfundet.