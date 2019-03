Landbobank-direktør: Nordjyske Bank var veldrevet

- Før fusionen gennemgik vi gensidigt kreditbøgerne. Men der er altid en risiko for, at man har overset noget, når man kun har en påske til at efterse meget store mængder af kunder. Dette har imidlertid ikke været tilfældet, og jeg kan bekræfte, at Nordjyske Bank var veldrevet. Og jeg synes derfor, at vi i løbet af efteråret kunne lukke en af de store operationelle risici, sagde John Fisker.

Ringkøbing: Der var positive meldinger over hele linjen, da adm. direktør John Fisker på generalforsamlingen i Rofi gennemgik Landbobankens regnskab i detaljer. Han kunne samtidig forsikre de forsamlede aktionærer om, at Landbobanken i Nordjyske Bank har fundet en gennemsund fusionspartner.

To milliarder i polstring

Tab og nedskrivninger på kunder faldt fra 70 mio. kroner til kun 43 mio. i 2018.

- Det er en meget positiv udvikling, som vidner om, at vi har højkonjunkturer. Det har ellers været et begivenhedsrigt år, hvor meget kunne være sket. I foråret havde vi besøg af Finanstilsynet, som brugte nogle måneder til at gennemse banken på et såkaldt 'stort eftersyn'. Her blev resultatet, at Finanstilsynet ingen bemærkninger havde til vores reservationer og rating af kunderne og udtalte, at kvaliteten var bedre end i sammenlignende institutter, sagde Fisker.

I 2018 har banken taget nye hensættelsesregler i brug, som betyder, at der nu skal hensættes på alle udlånskunder, selvom de ikke er i problemer.

- Generelt set var der tale om mere forsigtige regler, og selve implementeringen blev foretaget over egenkapitalen primo året. Banken har således en meget betydelig polstring, som nu beløber sig til over to milliarder kroner, som er hensat til sikkerhed for kommende tab, sagde Fisker.