Lalandia om Ringkøbing Fjernvarmeværk: Vi er skuffede

Søndervig: Ringkøbing Fjernvarmeværks beslutning om ikke at ville opføre og drive et varmeværk til den kommende feriepark i Søndervig har udløst skuffelse hos Lalandia.

- Der har været dialog gennem længere tid om, at de skulle forsyne os. Af forskellige årsager har de ændret deres prioritering, så de ikke vil det. Det har vi taget til efterretning, siger projektdirektør Thomas Nielsen, Lalandia.

Er du skuffet?

-Joeh, det er jeg, fordi vi ville gerne have været på fjernvarmen, som er en god og stabil varmekilde. Vores kernekompetence er jo ikke at lave fjernvarme. Det er fjernvarmeværkets. Men da det ikke er en mulighed, må vi finde andre løsninger.

Lalandia vil nu lave deres sin egen varmeforsyning, siger Thomas Nielsen.

- Vi gør det eneste vi kan, nemlig at arbejde sammen med vores rådgivere om at belyse, hvilke andre varmeforsyningsmuligheder vi har. Jeg vil ikke gætte på så meget endnu. Vi er ikke færdige med undersøgelserne. Der findes forskellige alternativer, som vi undersøger. Men i stedet for at blive koblet på den kollektive varmeforsyning, kommer vi til at lave vores egen.

Bruddet med Ringkøbing Fjernvarmeværk kommer dog ikke til at påvirke projektets tidsplan.

- Vi var ude i god tid i forhold til fjernvarmen, så derfor er der også god tid til at få andre løsninger på plads, siger projektdirektøren.