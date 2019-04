Laksene venter på slusen og bedre vejr

SKJERN: Du er nu nummer et i køen. Vent venligst...

Hvis laks kunne tale, ville de nok sige noget i retningen af det. For lige nu er der mange laks, der er nummer et i køen til at sætte kursen mod Skjern Å og alle de ivrige lystfiskere, der står på kanten af åen. Men slusen i Hvide Sande er lukket, og det får konsekvenser for årets laksesæson, der ellers er kommet godt i gang, da den begyndte den 16. april ved solopgang.

- I løbet af ugen er fiskeriet dalet. Det skyldes østenvind, og at slusen i Hvide Sande er lukket. Der står flere hundrede laks i Hvide Sande, og de er jagtet af sæler. Det er næsten ikke til at bære, men laks tager sig mod til at gå ind, og de venter på, at der er en, der går først ind. Hvor lang tid, det tager, ved vi ikke. Det er lidt som med fugle, der flyver i flok, fortæller Kenny Frost, leder af Laksens Hus.

Laksepremieren for en uges tid siden gik rigtig godt, og på den første dag blev der hentet 37 laks. Nu er der 24 laks tilbage i kvoten, og meget tyder på, at den snart kan lukke.

- Der kan gå alt fra to dage til en uge. Alt er afhængigt af, hvornår en flok kommer op, forklarer Kenny Frost.

Lystfiskerne kan holde sig orienteret via nettet, hvor kvoten hele tiden opdateres. Skulle det ske, at der kommer en god laksedag, og man er usikker på, om der stadig er fisk tilbage i kvoten, så skal man ikke holde sig tilbage. Kvoten lukkes først til aften, og er der fanget for mange laks, bliver de taget af næste års kvote.