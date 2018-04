Lakseklage får ikke lokal opbakning

Nye regler for fangstindberetning har fået Holstebro Kommune til at klage. Ved Skjern Å ses de nye regler derimod som en fordel for turisterne.

SKJERN: Før havde lystfiskerne fire dage til det. Nu skal de derimod indberette deres fangst inden midnat samme dag, som laksen er kommet på krogen. Det er helt nye regler, og Holstebro Kommune mener, det er så bøvlet, at der er sendt en klage afsted til Miljø- og Fødevareklagenævnet over reglerne. Holstebro Kommune mener, at det kan være svært, hvis en lystfisker står på et sted, hvor der ikke er mobilforbindelse, og dermed ikke kan leve op til reglerne. Men det er ikke et problem, som kan genkendes ved Skjern Å. Laksesæsonen har været i gang siden mandag, og leder af Laksens Hus, Kenny Frost fortæller til Dagbladet, at der ikke har været brok over de nye regler. Tværtimod, for reglerne har nogle store sidegevinster: - Det er en kæmpe fordel, hvis man ikke er lokal. Tidligere kunne man kun se fangstrapporter, der var fire dage gamle, og det her betyder, at en lystfisker kan sidde i Tyskland og se, om fangsten er god, og beslutte sig for næste dag at køre til Skjern Å. Tidligere har det været et langt mere sløret billede, men denne løsning er lystfiskerturisterne rigtig glade for, siger Kenny Frost. En anden fordel har et længere sigte. DTU kan nemlig lukke for kvoten den dag, den er fyldt. - Ellers kan det gå ud over bestanden til gydning. Fire dages fangst kan være mange fisk, forklarer Kenny Frost. At få indberettet fangsten inden midnat er heller ikke et problem, selvom mobilforbindelsen ikke er god. - Vi befinder os altså ikke i vildmarken. Man må fange indtil solnedgang, og når man alligevel skal ind og fejre det, kan man altid finde et sted inden midnat, hvor der er forbindelse, fastslår Kenny Frost.