Læserne har talt: Folkemøde-million kan bruges bedre andre steder

Ringkøbing-Skjern: Politikerne synes, Folkemødet er en bedre investering end Dagbladets læsere.

Det viser en afstemning på avisens hjemmeside.

Her svarer et stort flertal på 65 procent af deltagerne, at de 1,2 millioner kroner, som Ringkøbing-Skjern Kommune har sat af til at deltage i Folkemødet på Bornholm de kommende tre år, kunne være brugt bedre til andre ting.

I går fastslog borgmester Hans Østergaard (V), at Folkemødet er et godt sted at være for kommunen, blandt andet fordi man kan være med til at sætte dagsorden. Desuden vil han bruge sit første folkemøde til at netværke med andre beslutningstagere.