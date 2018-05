Læserne har stemt: Her er Esben Lundes efterfølger

Ringkøbing-Skjern: Mens Venstre har indledt jagten på en afløser til pladen som Ringkøbingkredsens folketingsmedlem, der blev ledig med Esben Lunde Larsens farvel til toppolitik, er der mange bud på en afløser.

Det viser en undersøgelse blandt læserne af Dagbladets netavis. Her har alle kunnet komme med et bud på, hvem de mener skal overtage folketingskredsen til næste valg.

Blandt buddene topper nuværende byrådsmedlem Lennart Qvist listen. Den 47-årige politiker har netop indledt sin tredje byrådsperiode - denne gang som formand for social- og sundhedsudvalget.

Qvist bliver foreslået af næsten halvdelen af læserne i den helt uvidenskabelige undersøgelse.

Det har fortsat ikke været muligt at træffe Lennart Qvist for en kommentar til, om han er interesseret i at blive folketingskandidat.

To af Venstres nye byrådsmedlemmer scorer de næste pladser som læserne foretrukne. Det er Svend Boye Thomsen og Jens Højland.

Sidstnævnte har overfor Dagbladet tilkendegivet, at han har landspolitiske ambitionerne, men at han gerne ville have haft lidt mere politisk erfaring, inden han kastede sig over den opgave.

Højland er dog villig til at tage udfordringen op, hvis der er opbakning til det.

Også byrådsmedlem Jakob Agerbo er blandt de mulige kandidater.

Blandt outsiderne er borgmester Hans Østergaard, som også er blevet foreslået. Det samme er tidligere byrådsmedlem og formand for teknik- og miljøudvalget Ole Kamp.

Hernings borgmester Lars Kraup har også fået en læserstemme. Det samme har tegneseriefiguren Tintin i øvrigt.

Den tidligere byråds- og folketingskandidat for Liberal Alliance Jakob Hildebrandt er blevet foreslået af flere. Han er partiløs, efter han meldte sig ud af LA med den begrundelse, at han ville bruge sit liv til andre ting en politik.

En vittig hund har foreslået, at Esben Lunde Larsen skal afløse Esben Lunde Larsen. Måske fordi han overfor Dagbladet har ladet en dør stået på klem for et politisk comeback på et senere tidspunkt.

Forretningsudvalget i Venstres kredsbestyrelse skal mødes om et par uger til et planlagt møde, der nu kommer til at handle om, hvem der skal være områdets kommende folketingskandidat.

I sidste ende bliver det Venstres medlemmer, som beslutter, hvem der skal gå efter en plads i Folketinget.

Der skal være folketingsvalg inden for de kommende 13 måneder.